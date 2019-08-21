ez_project

Основатель и ведущий дизайнер бюро авторского дизайна
ЗУБОВА ЕКАТЕРИНА
Наша команда предоставляет полный пакет услуг по проектированию дизайна архитектурных объектов. Как общественного, так и жилого назначения.
Гарантия высокого качества от концепции до реализации объекта.
Мы ценим каждого нашего заказчика! Каждый клиент получает внимательный подход и уникальную концепцию.
Мы занимаем активную позицию в сфере дизайна.
Систематически доступен семинар и повышается его квалификация у именитых дизайнеров.
Наш постулат - абсолютный стиль и эргономика во всем !!!
Мы накопили наши навыки и знания с Вашими пожеланиями и потребностями.
Наша задача - это опыт и эффективная система управления проектом.
позволяют нам найти подходящего клиента!