ezhova_nata

Наталья ezhova_nata

 
30 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Консультант по проектному управлению

1. Консультации и помощь в подготовке документов по проектам (паспорт/устав/план-график/сводный план и пр.) и презентаций по проектам/проектной деятельности/др.

2. Дизайн и оформление материалов (чек-листы/книги/гайды/презентации - от 100 р/стр)

3. Помощь в визуальном оформлении аккаунта в инстаграмм (обложки хайлайтс, шапка профиля, красивое описание услуг в сториз, мультиссылка taplink, фото-раскладка + экспресс-аудит аккаунта в подарок) 

Дизайн продукции
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга