Консультант по проектному управлению

1. Консультации и помощь в подготовке документов по проектам (паспорт/устав/план-график/сводный план и пр.) и презентаций по проектам/проектной деятельности/др.

2. Дизайн и оформление материалов (чек-листы/книги/гайды/презентации - от 100 р/стр)

3. Помощь в визуальном оформлении аккаунта в инстаграмм (обложки хайлайтс, шапка профиля, красивое описание услуг в сториз, мультиссылка taplink, фото-раскладка + экспресс-аудит аккаунта в подарок)