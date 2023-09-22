f_elena24

Олена f_elena24

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web и графический дизайнер

Я креативный графический и web дизайнер с опытом работы 1,5 года. Имею широкий спектр навыков от полиграфического дизайна до разработки веб-интерфейсов и рекламных креативов Постоянно работаю в Figma, Photoshop, Illustrator. Кроме того, я универсальный дизайнер, имею на своем счету несколько реальных рекламных проектов и курсы продуктового менеджера. Если Вам нужны качественный дизайн сайта или креативы, которые коснутся Вашей аудитории и повысят продажи, с радостью обсужю все детали.

Создаю:

  • Креативы для соцсетей

  • Web-дизайн (лендингов, мобильных приложений)

  • Брендинг (лого, гайдлайны, стиль постов в соцсети и для печатной продукции)

  • Дизайн упаковки

  • Дизайн печатной продукции (полиграфия): журналы, газеты, книги, календари, буклеты, визитки, плакаты.

  • Презентации