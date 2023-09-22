Web и графический дизайнер

Я креативный графический и web дизайнер с опытом работы 1,5 года. Имею широкий спектр навыков от полиграфического дизайна до разработки веб-интерфейсов и рекламных креативов Постоянно работаю в Figma, Photoshop, Illustrator. Кроме того, я универсальный дизайнер, имею на своем счету несколько реальных рекламных проектов и курсы продуктового менеджера. Если Вам нужны качественный дизайн сайта или креативы, которые коснутся Вашей аудитории и повысят продажи, с радостью обсужю все детали.

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