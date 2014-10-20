дизайнер интерьера,декоратор,флорист

Частный дизайнер-практик,флорист,декоратор, с большим опытом реализованных объектов.Берусь за разработку эксклюзивного дизайн-проекта даже небольших жилых и общественных помещений (квартира,дом,офис,кафе,небольшой магазин). Делаю быстро, с перепланировкой, 3d визуализацией, цветокорректировкой, и рабочими чертежами. Грамотно разрабатываю кухонные гарнитуры согласно эргономике кухни с деталировкой. При необходимости авторский надзор с подбором материалов. Имею большой опыт.