дизайнер интерьера,декоратор,флорист
Частный дизайнер-практик,флорист,декоратор, с большим опытом реализованных объектов.Берусь за разработку эксклюзивного дизайн-проекта даже небольших жилых и общественных помещений (квартира,дом,офис,кафе,небольшой магазин). Делаю быстро, с перепланировкой, 3d визуализацией, цветокорректировкой, и рабочими чертежами. Грамотно разрабатываю кухонные гарнитуры согласно эргономике кухни с деталировкой. При необходимости авторский надзор с подбором материалов. Имею большой опыт.
Портфолио
- Проект детской комнаты для девочки156 просмотров
- Проект 1-комн.квартиры-студии158 просмотров
- Офис "Древолюкс"141 просмотр
- Детская для мальчика125 просмотров
- Стиль прованс289 просмотров
- Дизайн-проект 2-х комн.кв-ры,г.Киев149 просмотров