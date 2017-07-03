SEO-АУДИТ
Комплексный и технический SEO-аудит
Анализ внутренней оптимизации сайта (robots.txt, sitemap.xml, htaccess; дубли и ошибки страниц; CMS; скорость сайта и др.)
Анализ внешних факторов и конкурентной среды (позиции в поисковой выдаче; посещаемость; индексация страниц; сниппеты; ссылки и др.)
Составление стратегии, плана и техзадания SEO-продвижения
Расчет бюджета и сроков достижения целей
и другие пункты
Технический SEO-аудит: от 2000 ₽
Комплексный SEO-аудит: от 4500 ₽
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
Подбор ключевых слов и фраз
Анализ конкурентов по выдаче
Очистка нерелевантных ключей и дублей
Составление списка минус-слов
Кластеризация запросов
Распределение ключевых слов по посадочным страницам
Сбор семантического ядра: от 2000 ₽
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SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ
SEO-аудит (анализ технических параметров сайта и внешних факторов продвижения)
Изучение рынка и его лидеров, анализ конкуренции в нише
Составление стратегии, плана и техзадания продвижения сайта или посадочных страниц.
Семантическое ядро (сбор, очистка и кластеризация релевантных ключевых слов)
Оптимизация технических параметров сайта:
• структура и навигация сайта;
• корректность кода и системных файлов robots.txt, sitemap.xml, htaccess;
• соблюдение рекомендаций поисковых систем;
• скорость загрузки страниц;
• html-страницы карты сайта и 404 ошибки;
• основное зеркало сайта;
• устранение дублей страниц;
• оптимизация URL, ЧПУ;
• добавление счётчиков
Распределение запросов между посадочными страницами
Составление ТЗ копирайтерам (для создания нового контента и коррекции уже существующего)
Написание метаданных (title, h1-h6, description, alt и title изображений)
Наполнение сайта уникальным контентом (текстом и медиа-содержанием)
Внутренняя перелинковка (распределение веса страниц и создание удобной навигации)
Повышение юзабилити сайта
и другие работы
SEO-оптимизация сайта-лендинга: от 2900 ₽
SEO-оптимизация Интернет-магазина: от 8900 ₽
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SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ
Изучение данных систем веб-аналитики
Привлечение органического трафика
Построение безопасного ссылочного профиля
Закупка качественных ссылок на биржах
Создание и распространение уникального контента
Привлечение трафика из социальных сетей: Facebook, Вконтакте, Google+, Twitter, Instagram и др.
Регистрация сайта в каталогах, на тематических площадках и форумах
Регулярные промежуточные отчёты
и другие работы
SEO-продвижение сайта-лендинга: от 3300 ₽ / мес.
SEO-продвижение Интернет-магазина: от 8900 ₽ / мес.
E-Mail: [email protected]
Skype: igor_fabber