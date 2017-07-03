SEO-Оптимизация | Контекстная реклама | Семантическое ядро

SEO-АУДИТ

Комплексный и технический SEO-аудит

Анализ внутренней оптимизации сайта (robots.txt, sitemap.xml, htaccess; дубли и ошибки страниц; CMS; скорость сайта и др.)

Анализ внешних факторов и конкурентной среды (позиции в поисковой выдаче; посещаемость; индексация страниц; сниппеты; ссылки и др.)

Составление стратегии, плана и техзадания SEO-продвижения

Расчет бюджета и сроков достижения целей

и другие пункты

Технический SEO-аудит: от 2000 ₽

Комплексный SEO-аудит: от 4500 ₽

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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО

Подбор ключевых слов и фраз

Анализ конкурентов по выдаче

Очистка нерелевантных ключей и дублей

Составление списка минус-слов

Кластеризация запросов

Распределение ключевых слов по посадочным страницам

Сбор семантического ядра: от 2000 ₽

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SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ

SEO-аудит (анализ технических параметров сайта и внешних факторов продвижения)

Изучение рынка и его лидеров, анализ конкуренции в нише

Составление стратегии, плана и техзадания продвижения сайта или посадочных страниц.

Семантическое ядро (сбор, очистка и кластеризация релевантных ключевых слов)

Оптимизация технических параметров сайта:

• структура и навигация сайта;

• корректность кода и системных файлов robots.txt, sitemap.xml, htaccess;

• соблюдение рекомендаций поисковых систем;

• скорость загрузки страниц;

• html-страницы карты сайта и 404 ошибки;

• основное зеркало сайта;

• устранение дублей страниц;

• оптимизация URL, ЧПУ;

• добавление счётчиков

Распределение запросов между посадочными страницами

Составление ТЗ копирайтерам (для создания нового контента и коррекции уже существующего)

Написание метаданных (title, h1-h6, description, alt и title изображений)

Наполнение сайта уникальным контентом (текстом и медиа-содержанием)

Внутренняя перелинковка (распределение веса страниц и создание удобной навигации)

Повышение юзабилити сайта

и другие работы

SEO-оптимизация сайта-лендинга: от 2900 ₽

SEO-оптимизация Интернет-магазина: от 8900 ₽

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SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ

Изучение данных систем веб-аналитики

Привлечение органического трафика

Построение безопасного ссылочного профиля

Закупка качественных ссылок на биржах

Создание и распространение уникального контента

Привлечение трафика из социальных сетей: Facebook, Вконтакте, Google+, Twitter, Instagram и др.

Регистрация сайта в каталогах, на тематических площадках и форумах

Регулярные промежуточные отчёты

и другие работы

SEO-продвижение сайта-лендинга: от 3300 ₽ / мес.

SEO-продвижение Интернет-магазина: от 8900 ₽ / мес.

E-Mail: [email protected]

Skype: igor_fabber