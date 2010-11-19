fablecraft

Образование

2007 г. – настоящее время

Белорусский государственный университет, филологический факультет, дневное отделение, бюджетная форма обучения, отделение славянской филологии

основная специальность: русский язык и литература, болгарский язык и литература

вторая специальность: чешский язык и литература

специализация: языкознание

дополнительное образование

2007 г. – 2008 г. – курсы английского языка International House Minsk (сертификат)

2009 г. – международный летний семинар по болгарскому языку и культуре при Великотырновском университете им. Кирилла и Мефодия (сертификат)

2010 г. – летняя школа чешского языка при университете им. Т.Г.Масарика г. Брно (свидетельство)

профессиональные достижения

- лауреат студенческого конкурса художественного перевода с болгарского языка на русский 2010 года, организованного филологическим факультетом и факультетом иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при содействии Посольства Республики Болгарии в Российской Федерации и Болгарского культурного института в Москве

результаты конкурса и текст доступны тут http://www.philol.msu.ru/~slavphil/news/concurs2010.doc

- лауреат студенческого конкурса переводов с болгарского языка на белорусский 2010 года, организованного филологическим факультетом Белорусского государственного университета

результаты конкурса и текст доступны тут http://www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/hasp44?OpenDocument

профессиональные навыки: владение иностранными языками (русский - родной, белорусский, болгарский, чешский - свободно, английский - отлично, немецкий - базовый), уверенный интернет-пользователь, продвинутый ПК-пользователь (навыки работы в Windows OS, Mac OS, работа с MS Office, ABBYY Lingvo)

личные качества: высокая грамотность, внимательность, ответственность, исполнительность, усидчивость