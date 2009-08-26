fabrikanebes

Компания «Фабрика Небес» – официальный дилер «The Sky Factory» в Москве

SkyCeilings и Luminous Virtual Windows - достоверная и реалистичная иллюзия природы, которая даёт чувство свободы, энергии и здоровья. Мы хотим поделиться освежающим ощущением неба и создать его внутри помещений, офисов, магазинов, больниц, квартир. Почти как настоящее, будто лежишь и смотришь на небо. Потолок SkyCeiling, каждый день и круглый год, поразительно превращает интерьер в островок дневного света и природной красоты, отчего улучшается самочувствие, производительность и остаётся неизгладимое впечатление.