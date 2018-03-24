fabrikantova

Натали Фабрикантова fabrikantova

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
ищю профессионалов и таланты

мы компания кофейная которая продает человеческое развитие, защиту экологии и заботу о человеке.

Мы ищем того кто умеет видеть невидимое и трансформировать в видимое, мы ищем сумашедших. талантливых профессионалов, тех кто сможет донести до публики нечто большое чем просто продукт, мы иsheм того работы которого ne оставлют равнодушным  

  • Дизайн+верстка+нарисовать иллюстрации

    $123

    Подготовить брошюру или буклет где будут показанырезультаты кампании за 15 лет Кампания занимаеться выращиванием и продажей кофе  а так же развитием региона. Цвета:красныйцвет кофейныхфруктов, зеленыйцветэкологиицветлистьевкофейногодерева, атакжебелый, черныйинежнокоричневый. Стиль https://www.glenfiddich.com/ ( сылка сайта как примердизайна, стиля ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Identika

    кофейная перуанская  компания которая занимается образованием бедных крестьян, защитой леса,развитием региона и продажей кофе нужна идентика!  Есть все кроме логотипа. Нам нужен стиль, цвета, шрифт Razrabotka osobennogo stilia, pokazyvaushego syt nashei kampanii ...

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Иллюстрации и дизайн буклета

    рекламный материал из 8 страниц  описывающий жизнь ПЕРУАНСКОГО (страна Перу) крестьянина, идея разделена на 4 части: 1 страница. Проблема (бардак на 2 -3 страница: решение проблем и стратегии. ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад