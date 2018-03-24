fabrikantova

Подготовить брошюру или буклет где будут показанырезультаты кампании за 15 лет Кампания занимаеться выращиванием и продажей кофе а так же развитием региона. Цвета:красныйцвет кофейныхфруктов, зеленыйцветэкологиицветлистьевкофейногодерева, атакжебелый, черныйинежнокоричневый. Стиль https://www.glenfiddich.com/ ( сылка сайта как примердизайна, стиля ...
мы компания кофейная которая продает человеческое развитие, защиту экологии и заботу о человеке.
Мы ищем того кто умеет видеть невидимое и трансформировать в видимое, мы ищем сумашедших. талантливых профессионалов, тех кто сможет донести до публики нечто большое чем просто продукт, мы иsheм того работы которого ne оставлют равнодушным
- $123Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт7 лет назад
кофейная перуанская компания которая занимается образованием бедных крестьян, защитой леса,развитием региона и продажей кофе нужна идентика! Есть все кроме логотипа. Нам нужен стиль, цвета, шрифт Razrabotka osobennogo stilia, pokazyvaushego syt nashei kampanii ...Фирменный стиль25 заявокЗакрыт7 лет назад
рекламный материал из 8 страниц описывающий жизнь ПЕРУАНСКОГО (страна Перу) крестьянина, идея разделена на 4 части: 1 страница. Проблема (бардак на 2 -3 страница: решение проблем и стратегии. ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад