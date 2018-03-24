fabrikantova

ищю профессионалов и таланты

мы компания кофейная которая продает человеческое развитие, защиту экологии и заботу о человеке.

Мы ищем того кто умеет видеть невидимое и трансформировать в видимое, мы ищем сумашедших. талантливых профессионалов, тех кто сможет донести до публики нечто большое чем просто продукт, мы иsheм того работы которого ne оставлют равнодушным