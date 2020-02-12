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Fabrikavorot.by - надежный вариант приобрести ворота, автоматические механизмы для воротных систем, заборы, кадитки и любые типы заграждений. Подъемные, откатные и распашные ворота любой модификации и размеров, с автоматическим механизмом открытия и без, универсальные и изготовленные по авторскому дизайнерскому проекту: Фабрика ворот способна удовлетворить растущий спрос в Минске и регионах. Компания выполняет заказы только с обязательным подписанием официального договора с гарантией 3 года. Изготовитель успешно проявил себя на рынке металлоизделий с 2011 года. Наличие собственного производства с современным оборудованием позволяет поставлять совершенные воротные системы элитного качества. Своевременный выезд специалиста для проведения замеров поможет сберечь время и лучше определиться с оптимальным вариантом. Воротные системы в обязательном порядке покрываются специальным антикоррозионным составом, что позволяет продлить срок службы изделия. Более 1000 исполненных заказов, позитивные отзывы клиентов - ключевое доказательство плодотворной деятельности на рынке воротных систем.