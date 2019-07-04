Настрою рекламную компанию в РСЯ

Меня зовут Светлана Фаевцева.

Я специалист по интернет-рекламе в РСЯ. Прошла курс обучения "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас на выгодных условиях!

Вам необходимо увеличить продажи с сайта, привлечь новых клиентов, но Вы не готовы платить много за рекламу?

Я предлагаю вам настроить рекламу в Рекламной Сети Яндекс, которая насчитывает более 70-ти миллионов пользователей. Среди них найдутся клиенты, которых вы ищите.

Результат моей работы - это ваши новые клиенты и новые прибыли!

Для эффективного проведения РК бесплатно сделаю аудит вашего сайта.

Если вас заинтересовало мое предложение, то давайте обсудим сотрудничество детальнее.