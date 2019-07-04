Настрою рекламную компанию в РСЯ
Меня зовут Светлана Фаевцева.
Я специалист по интернет-рекламе в РСЯ. Прошла курс обучения "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас на выгодных условиях!
Вам необходимо увеличить продажи с сайта, привлечь новых клиентов, но Вы не готовы платить много за рекламу?
Я предлагаю вам настроить рекламу в Рекламной Сети Яндекс, которая насчитывает более 70-ти миллионов пользователей. Среди них найдутся клиенты, которых вы ищите.
Результат моей работы - это ваши новые клиенты и новые прибыли!
Для эффективного проведения РК бесплатно сделаю аудит вашего сайта.
Если вас заинтересовало мое предложение, то давайте обсудим сотрудничество детальнее.
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