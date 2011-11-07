Приветствую всех, кто заглянул в мой профиль!
О себе:
Историк по образованию, писатель по призванию, именно на фри-лансе НАШЛА СЕБЯ!
Пишу информационные, развлекательные статьи, обзоры, пресс-релизы. Выполняю рерайт статей, стараюсь добиваться 100-процентной уникальности.
Моё портфолио можно посмотреть здесь - http://www.free-lance.ru/users/fagilya
Пишу грамотно, качественно, считаю, что главное - не объём текста, а его качество. Работу сдаю в срок.
PS. Работаю преимущественно в вечернее и ночное время. Если берусь за выполнение задания, то Вы - как мой заказчик, можете быть уверены, что к утру оно будет выполнено.
Стоимость услуг, условия оплаты - обсуждаемы.
Со мной можно связаться ежедневно после 21.00 ч по МСК
Эл. адрес: [email protected]
ICQ 626618470