Приветствую всех, кто заглянул в мой профиль!

О себе:

Историк по образованию, писатель по призванию, именно на фри-лансе НАШЛА СЕБЯ!

Пишу информационные, развлекательные статьи, обзоры, пресс-релизы. Выполняю рерайт статей, стараюсь добиваться 100-процентной уникальности.

Моё портфолио можно посмотреть здесь - http://www.free-lance.ru/users/fagilya

Пишу грамотно, качественно, считаю, что главное - не объём текста, а его качество. Работу сдаю в срок.

PS. Работаю преимущественно в вечернее и ночное время. Если берусь за выполнение задания, то Вы - как мой заказчик, можете быть уверены, что к утру оно будет выполнено.

Стоимость услуг, условия оплаты - обсуждаемы.

Со мной можно связаться ежедневно после 21.00 ч по МСК

Эл. адрес: [email protected]

ICQ 626618470