fahitas

Ирина fahitas

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн интерьеров, 3D-визуализация

ОБРАЗОВАНИЕ:

Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет

Кафедра «Архитектурное проектирование»

Годы обучения 2008-2014

НАВЫКИ:

3dmax + V-ray, Archicad, SketchUp, Corel Draw, Adobe Photoshop

УСЛУГИ:

Дизайн интерьера квартир;

Дизайн интерьера нежилых помещений;

Проектирование загородных домов;

3D визуализация; 

Буду рада поработать с вами,

[email protected]

Портфолио

Архитектура зданий
нет отзывов
$7/час
от $40от 3 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от $40от 4 дней
нет рейтинга