Дизайн интерьеров, 3D-визуализация

ОБРАЗОВАНИЕ:

Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет

Кафедра «Архитектурное проектирование»

Годы обучения 2008-2014

НАВЫКИ:

3dmax + V-ray, Archicad, SketchUp, Corel Draw, Adobe Photoshop

УСЛУГИ:

Дизайн интерьера квартир;

Дизайн интерьера нежилых помещений;

Проектирование загородных домов;

3D визуализация;

Буду рада поработать с вами,

[email protected]