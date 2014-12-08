Дизайн интерьеров, 3D-визуализация
ОБРАЗОВАНИЕ:
Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет
Кафедра «Архитектурное проектирование»
Годы обучения 2008-2014
НАВЫКИ:
3dmax + V-ray, Archicad, SketchUp, Corel Draw, Adobe Photoshop
УСЛУГИ:
Дизайн интерьера квартир;
Дизайн интерьера нежилых помещений;
Проектирование загородных домов;
3D визуализация;
Буду рада поработать с вами,
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Портфолио
- Визуализация детского сада304 просмотра
- Пятиэтажный дом386 просмотров
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