Логотип и фирменный стиль

Доброго времени суток! Меня зовут Элем. С огромным интересом и большим желанием занимаюсь графическим дизайном, а образование в этой сфере дает возможность выполнять качественную и современную работу. Разрабатываю логотипы, баннеры, полиграфическую продукцию. Сотрудничая со мной Вы получаете: стильный дизайн, правки в процессе работы, соблюдение сроков, приемлемые цены и возможность всегда быть со мной на связи. От Вас потребуется ТЗ, и уточнение всех нюансов работы. Буду рад сотрудничеству!