fairystudio

Иван fairystudio

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Быстрые и понятные сайты

Сайт-визитка за 4000р за 5 дней. Сюда включено:

1. Шаблонный дизайн с минимальными правками

2. Наполнение сайта содержанием

3. Хостинг на 1 год

4. Доменное имя.

5. CMS Drupal.

Drupal