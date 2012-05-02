Быстрые и понятные сайты
Сайт-визитка за 4000р за 5 дней. Сюда включено:
1. Шаблонный дизайн с минимальными правками
2. Наполнение сайта содержанием
3. Хостинг на 1 год
4. Доменное имя.
5. CMS Drupal.
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