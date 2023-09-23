falevskaiaa

UX/UI дизайнер

Стаж 3 года.

Здравствуйте! Меня зовут Виталина Фалевская и я занимаюсь web и UX/UI дизайном уже более 3 лет.

За моими плечами разработка медицинских и спортивных приложений, личных сайтов для психологов и адвокатов, разработка мобильных банковских приложений и многое другое.

Люблю серьезный подход к работе, ответственность и пунктуальность.



Ко мне за креативным, трендовым дизайном и сложными решениями для бизнесов.



Моя работа про комплексный подход. Соединяем смыслы, идеи, тексты и дизайн воедино и идем улучшать ваш бизнес: