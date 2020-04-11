Репетитор по Естественно-научным предметам (биология и химия, экология и география)

Здравствуйте, я студентка 3 курса МГУ им. М. В. Ломоносова биологического факультета.

ДВИ по биологии 88 баллов.

Призёр второй степени Всесибирской олимпиады школьников по биологии. Участвую в организации и проведении Московской олимпиады школьников по биологии и олимпиады Ломоносов по биологии.

Выпускница школы молекулярной теоретической биологии SMTB

Веду активную научно-исследовательскую деятельность.

Помогу освоить любые области естественно-научных дисциплин, сделав процесс обучения увлекательным и понятным.