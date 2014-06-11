Про меня

Образование:

1. Высшее учебное — Национальный горный университет (г.Днепропетровск) — Автоматизация промышленных процессов.

2. Дополнительное образование в Компьютерной Академии «Шаг» по программе «Создание сайтов» (дополнительные курсы академии, расчитанные на полузаочное обучение).

Опыт работы:

1. Более семи лет работаю в рекламном агентстве, организованной родной сестрой. Изначально занимались выпуском собственного автомобильного журнала, также оказываем услуги по рекламе в журнал «Автобазар» и онлайн-версию avtobazar.ua

2. В обязанности входили верстка журналов, создание макетов, работа с контентом, работа над текстами.

3. В последнее время стал на стезю фриланса, в основном работаю ради удовольствия и дополнительного заработка, но не откажусь от постоянной, интересной и перспективной в денежном плане работы.

4. В качестве подработки более полугода работал на портале Профи-Форекс (profi-forex.org) редактором рубрики автомобильных новостей.

5. Работал новостным редактором на портале Инфо-Алтай.

6. С июня 2013 года по февраль 2014 года работал в диджитал-агентстве SpbNews модератором интернет-пространства

7. С июня 2013 года по февраль 2014 года работал помощником менеджера интернет-проектов в интернет-магазине pizhon.ru

Время работы:

Понедельник-Пятница 10–00 — 19–00 (в это время меня можно найти по почте и скайпу, а также здесь — на веблансере)

Суббота-Воскресенье выходные дни (оставляю только заявки на проекты, обсуждение может быть только при наличии свободного времени)

Оплата:

WebMoney (WMZ, WMU, WMR), Яндекс Деньги, Приват 24, международные переводы (Western Union, Золотая Корона и т.д.)

Цена работы:

1 час работы — 10 у.е., либо по конкретной задаче и проекту

Все цены на проекты обсуждаются индивидуально, работа по контенту от 30–40 рублей за позицию, кому дорого ищите других подрядчиков.

Знания и умения (то что могу предложить заказчикам)

1. Наполнение интернет-магазинов и сайтов различной сложности (Работал с админками WordPress, Joomla, OpenCart, DLE, Bitrix). Без проблем могу разобраться с любой другой CMS.

2. Рерайт/Копирайт — могу написать текст и статью на тематики, которыми сам увлекаюсь либо интересуюсь. Вот некоторые из них: Авто, Спорт, Кино, Музыка, Шоу-бизнес, Политика. В основном берусь за написание тех статей, тематика которой мне интересна, либо о которой бы хотелось узнать, поэтому готов обсудить с каждым заказчиком любые тонкости.

3. Владею пакетами CorelDraw и Adobe Photoshop. Могу сделать макеты визиток, календарей, буклетов и т.д. Есть опыт подготовки макетов к печати. Также могу работать над несложной обработкой фотографий.

4. Знаком с CMS WordPress. Могу создать простейший сайт на этой CMS и поставить шаблон, а также доработать различные мелкие детали. Есть опыт переноса сайта на реальный хостинг. Обладаю базовыми знаниями html, css и php. В качестве яркого примера сайта на WordPress приведу собственный блог: www.toprecept.com.

5. В данный момент активно изучаю SMM, в частности раскрутку групп в соц.сети ВКонтакте. Буквально за несколько месяцев создал совместно с женой собственный интернет-магазин на базе группы ВКонтакте, заказчикам в качестве примера могу показать и отправить в личку.

Сфера интересов (то что постоянно изучаю, и обладаю основными знаниями).

В данный момент активно изучаю SMM-раскрутку и работы с соц.сетями, а также SEO-оптимизацию.

Качества, которыми обладаю, и которыми могу заинтересовать заказчика:

1. Аккуратность

2. Усидчивость

3. Внимательность

4. Обучаемость

5. Пунктуальность

Вот пожалуй и все) Много буковок написал. надеюсь моя кандидатура вас заинтересует.