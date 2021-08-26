faminteriorgroup

Ева Миськова faminteriorgroupfaminteriorgroup
Группа дизайнеров интерьера выполнит дизайн-проект любой сложности
Пакеты услуг:
Easy :
1)План планировки и перепланировки, расстановки мебели
2) Чертежи по электрике; дополнительный чертеж по электрике в кухонной зоне; по сантехнике; чертежи теплых полов, вентиляции, потолка; корпусная мебель (проектирование по индивидуальным размерам);
3) Подборки согласно Вашему бюджету по отделочным материалам; по сантехнике; по электрофурнитуре; по светильникам
4) Просчет по корпусной мебели
5) Визуализации проекта
Full:
1)План планировки и перепланировки, расстановки мебели
2) Чертежи по электрике; дополнительный чертеж по электрике в кухонной зоне; по сантехнике; чертежи теплых полов, вентиляции, потолка; корпусная мебель (проектирование по индивидуальным размерам);
3)Подборки согласно Вашему бюджету по отделочным материалам; по сантехнике; по электрофурнитуре; по светильникам; по мягкой мебели; по текстилю; декор;
4) Просчет по корпусной мебели
5) Визуализации проекта
6) Полная комплектация объекта
7) Авторский надзор