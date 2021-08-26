faminteriorgroup

Дизайн интерьера любой сложности

Группа дизайнеров интерьера выполнит дизайн-проект любой сложности

Пакеты услуг:

Easy :

1)План планировки и перепланировки, расстановки мебели

2) Чертежи по электрике; дополнительный чертеж по электрике в кухонной зоне; по сантехнике; чертежи теплых полов, вентиляции, потолка; корпусная мебель (проектирование по индивидуальным размерам);

3) Подборки согласно Вашему бюджету по отделочным материалам; по сантехнике; по электрофурнитуре; по светильникам

4) Просчет по корпусной мебели

5) Визуализации проекта

Full:

1)План планировки и перепланировки, расстановки мебели

2) Чертежи по электрике; дополнительный чертеж по электрике в кухонной зоне; по сантехнике; чертежи теплых полов, вентиляции, потолка; корпусная мебель (проектирование по индивидуальным размерам);

3)Подборки согласно Вашему бюджету по отделочным материалам; по сантехнике; по электрофурнитуре; по светильникам; по мягкой мебели; по текстилю; декор;

4) Просчет по корпусной мебели

5) Визуализации проекта

6) Полная комплектация объекта

7) Авторский надзор