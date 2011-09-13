Вашему вниманию предоставляю данные услуги:
1. Письменные переводы.
Специализация:
- художественные тексты;
- компьютеры и ПО;
- искусствоведческие тексты;
- научные тексты;
- инструкции по эксплуатации;
- тексты общей тематики;
Опыт работы - 1 год
2. Копирайт и рерайт любой тематики
Перевод(письменный, англ->рус) – от 2,5 у.е. за 1000 знаков с пробелами.
Перевод(письменный, рус->англ) – от 3,5 у.е. за 1000 знаков с пробелами
Копирайтинг – от 1,5 у.е. за 1000 знаков
Рерайтинг - от1 у.е за 1000 знаков
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