Вашему вниманию предоставляю данные услуги:

1. Письменные переводы.

Специализация:

- художественные тексты;

- компьютеры и ПО;

- искусствоведческие тексты;

- научные тексты;

- инструкции по эксплуатации;

- тексты общей тематики;

Опыт работы - 1 год

2. Копирайт и рерайт любой тематики

Перевод(письменный, англ->рус) – от 2,5 у.е. за 1000 знаков с пробелами.

Перевод(письменный, рус->англ) – от 3,5 у.е. за 1000 знаков с пробелами

Копирайтинг – от 1,5 у.е. за 1000 знаков

Рерайтинг - от1 у.е за 1000 знаков