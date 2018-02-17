Фаниль Исмагилов специалист по контекстной рекламе в РСЯ

Меня зовут Фаниль Исмагилов. Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить

для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.Жду от Вас ответа.С уважением Фаниль Исмагилов.