fannur

Феннур fannur

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Компания Farcom. Делаем мобильные/веб(as3/haxe) игры.

Компания Farcom. Делаем мобильные/веб игры. Сайт компании: http://farcom-interactive.com/