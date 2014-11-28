$20
Задача – сделать прототип сайта. Главная, плюс несколько внутренних страниц. Прототип в Axure/Pencil, или в любом другом инструменте. Есть примеры похожих сайтов и то что хотим. ...
Дизайн сайтов6 заявок
Закрыт
10 лет назад
Компания Farcom. Делаем мобильные/веб игры. Сайт компании: http://farcom-interactive.com/
Задача – сделать прототип сайта. Главная, плюс несколько внутренних страниц. Прототип в Axure/Pencil, или в любом другом инструменте. Есть примеры похожих сайтов и то что хотим. ...
Нужно сделать сайт-каталог(анкет) людей и компаний за кратчайший срок, срок – до 16:00 по мск в вс. Функционал: - любой может добавить людей/компании через спец. форму на сайте(в форме добавления должна ...