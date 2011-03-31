fantasia18

Наталья fantasia18

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Профессиональный копирайтер. Приворожу ваших клиентов магией слова! :)

В вашем распоряжении умный копирайтинг:

- Продающие тексты. Повышают продажи и привлекают клиентов.

- Коммерческие предложения. Помогают заключать самые выгодные сделки.

- Статьи со вкусом. Удерживают и привлекают ваших посетителей.

- Яркие речи и презентации. Запоминаются надолго, действуют безотказно.

Не стремитесь сэкономить на стоимости моих услуг – стремитесь не потерять прибыль, пока я пишу для ваших конкурентов!

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