fantasia18

Наличие опыта тестирования не обязательно. Обязательно наличие и iPhone, и iPad. Требуется ответственный и пунктуальный человек, который будет тестировать приложения по определенным критериям на своем iPhone и iPad. ...
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- Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть описания к приложениям для iPhone на языках: Португальский Французский Немецкий Итальянский Испанский Шведский Японский Упрощенный Китайский ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть описания к приложениям для iPhone на языках: Португальский Французский Немецкий Итальянский Испанский Шведский Японский ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо в автоматизировать процесс создания профилей на сайте. Создание профиля подразумевает несколько шагов, которые основаны на информации введенной пользователем. Участие пользователя в последующих шагах не обязательно, то есть не подразумевает ввода ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуются дизайнеры - необходимо будет рисовать графические элементы для приложений iPhone. Работа несложная. Обеспечу большими объемами работы, постоянные заказы, попроектная оплата. Так как работа несложная, то и оплата ...Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт14 лет назад