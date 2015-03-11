fantasmogorya

Филолог. Кандидат наук. Выполняю все виды научных работ, вплоть до кандидатских диссертаций по гуманитарным дисциплинам:
филология, менеджмент, история, религиоведение, психология, педагогика, конфликтология.
Успешный рерайт и копирайт.
Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание;
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- предоплату (WebMoney/Western Union).
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция текста;
- применяется творческий подход;
- привлекаются многолетний опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- проверяется уникальность по advego;
- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.
Возможно написание сценариев, рекламы, стихов, эссе.