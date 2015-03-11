fantasmogorya

Клавдия fantasmogorya

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Эссе, рефераты, научные статьи, курсовые, дипломные, магистерские, кандидатские - написание, редактирование, оформление...

 Филолог. Кандидат наук. Выполняю все виды научных работ, вплоть до кандидатских диссертаций по гуманитарным дисциплинам: 

филология, менеджмент, история, религиоведение, психология, педагогика, конфликтология.

Успешный рерайт и копирайт.

 Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание;

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (WebMoney/Western Union).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- привлекаются многолетний опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по advego;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

Возможно написание сценариев, рекламы, стихов, эссе.