Образование:
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1973 - 1979 Севастопольский приборостроительный институт
Факультет АСУ
специальность автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации
Опыт работы:
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1979 - 1985 Вычислительный центр
Должность: программист
Обязанности: разработка алгоритмов, проведение статистической обработки и создание медицинских диагностических систем
1985 - 1993 Проектно-вычислительный отдел
Должность: главный инженер, руководитель группы
Обязанности: разработка, создание, сдача госкомиссии и внедрение АСУ «Управление торговлей»
1993 - 1999 Корпорация “…» (6 заводов и торговая сеть алкогольных напитков и продуктов питания)
Должность: начальник отдела автоматизации
Обязанности: разработка, внедрение, создание сети обмена данными и эксплуатация АСУ ОПУС (Оперативно-плановая управленческая система)
С 1979 - разработка программно-технологических комплексов для БТИ (используется с 1993 года по настоящее время), Книготорга, медучреждений, бухгалтерий предприятий…
Профессиональный опыт:
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Разработка прикладных программных продуктов, богатый опыт разработки и создания автоматизированных систем управления.
Опыт работы бухгалтером и гл.бухгалтером – 11 лет