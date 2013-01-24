богатый опыт разработки и создания автоматизированных систем управления.

Образование:

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1973 - 1979 Севастопольский приборостроительный институт

Факультет АСУ

специальность автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации

Опыт работы:

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1979 - 1985 Вычислительный центр

Должность: программист

Обязанности: разработка алгоритмов, проведение статистической обработки и создание медицинских диагностических систем

1985 - 1993 Проектно-вычислительный отдел

Должность: главный инженер, руководитель группы

Обязанности: разработка, создание, сдача госкомиссии и внедрение АСУ «Управление торговлей»

1993 - 1999 Корпорация “…» (6 заводов и торговая сеть алкогольных напитков и продуктов питания)

Должность: начальник отдела автоматизации

Обязанности: разработка, внедрение, создание сети обмена данными и эксплуатация АСУ ОПУС (Оперативно-плановая управленческая система)

С 1979 - разработка программно-технологических комплексов для БТИ (используется с 1993 года по настоящее время), Книготорга, медучреждений, бухгалтерий предприятий…

Профессиональный опыт:

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Разработка прикладных программных продуктов, богатый опыт разработки и создания автоматизированных систем управления.

Опыт работы бухгалтером и гл.бухгалтером – 11 лет