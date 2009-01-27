Журналист, аналитик, политолог, редактор, копирайтер, PR

Журналист, аналитик, политолог, редактор, копирайтер, специалист в области PR.

Опыт работы в перечисленных должностях - более 10 лет - в Молдове, Приднестровье, Украине.

Специализировался на политической проблематике, но работал также и в других областях. Для оперативной связи используйте icq 224941820.

Подробное резюме высылаю по запросу на е-мейл [email protected]. Его также можно посмотреть по ссылке.

Для оперативной связи используйте icq.

Ищу постоянную работу с достойной оплатой, согласен на переезд. Также интересует и удаленная работа. Имею двойное гражданство: России и Молдовы, есть фискальный код в Украине.