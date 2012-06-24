Разбираюсь в: mysql, php5, HTML, CSS, apache2, JavaScript.
Занимаюсь программированием, Сис. администрированием, версткой - уже более двух лет.
Разбираюсь в: mysql, php5, HTML, CSS, apache2, JavaScript.
Работал с такими CMS как: DLE, Jomla, Drupal, WordPress.
Также пишу свои скрипты. Делал скрипты для более удобной работы с системой Unix. ( ProFTPd, squid3 )
Могу русифицировать различные скрипты: osCommerce, DLE, zen-cart.
Ориентируюсь во многих областях, могу быстро осваивать новые.
Есть пара своих доменов. Но своими сайтами пока незанимаюсь.
Ищу постоянную удаленную работу полную или частичную.
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