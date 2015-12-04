Скачаю, перезалью любое количество файлов

Скачаю для Вас любую информацию в любом количестве с торрентов (зарегистрирован и имею положительный статус на многих закрытых трекерах),файлообменников,сайтов,ftp. По требованию клиента упакую в архивы,переименую и залью в указанное вами место (ftp,сайт и т.д),а также возможность предоставить доступ к скаченным файлам на самом сервере (сами можете забрать, перезалить нужные вам файлы в свой аккуант, сервер и т.д.) Для этого у меня иметься мощный выделенный сервер с каналом 1Gb/s. Работу выполню в кротчайшие сроки, предоставлю отзывы с других форумов.

Если есть другие предложения, с удовольствием выслушаю.

Связь ICQ 373249484