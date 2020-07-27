Начинающий Инстаграм Маркетолог,SMM. Ищу коммерческого клиента на продвижения,за минимальную плату. Работаю на закрепления знаний

Нужен клиен,который хочет повысить продаваемость услуги или товара через инстаграм. Я вам помогу! Составлю бриф,оформляю шапку профиля,пишу стратегию,разбор конкурентов,подбор референсов, поиск вашего стиля,напишу тексти, подбор фото и видео контента, подключу таргетированую рекламу,составлю график постинга. Делаю анализ каждую неделю и доделываю стратегию если это нужно!

Номер для связи Viber +380977614535

Email: [email protected]