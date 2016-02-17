farafonov_egor

Профессиональный переводчик немецкого языка

Кратко о себе: Меня зовут Фарафонов Егор Николаевич. Я - профессиональный переводчик немецкого языка. С марта 2015 г. занимаюсь письменными и устными переводами. В рамках этой деятельности перевёл уже две книги с русского на немецкий. В Германии живу с 1994 года и немецким владею на уровне материнского (без акцента). Окончил экономико-юридический ВУЗ в городе Билефельд.