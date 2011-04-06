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Татьяна
farah
farah
51 год
14 лет на
фриланс
-бирже
Была
14 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Наталья
Shumeeva
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
45 отзывов
$50
0 баллов
14 лет назад
Отчет по преддипломной практики
Очень недовольна с сотрудничеством с Татьяной, она задержала работу и не сделала ее. мне пришлось искать другого исполнителя который смог сделать работу в срок.
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Отзывы заказчиков
1
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