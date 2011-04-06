farah

Татьяна farah

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
0 баллов
14 лет назад
Отчет по преддипломной практики
Очень недовольна с сотрудничеством с Татьяной, она задержала работу и не сделала ее. мне пришлось искать другого исполнителя который смог сделать работу в срок.