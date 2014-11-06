faraon0190

Иван faraon0190

 
33 годаРоссия/Сызрань
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
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  • Модуль для dle

    Нужно создать модуль для сайта с фильмами на dle который при добавлении нового фильма ищет его на лицензионных кинотеатрах таких как иви, окко, кинопоиск и т.п. и добавляет на мой сайт данные доступен ли фильм ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн и функционал сайта

    Есть сайт созданный 3.5 года назад тематика фильмы на движке дле, klickfilm.ru он отстал от современных, вследствие чего нужно создать и одеть  новый дизайн, добавить дополнительный функционал, такой как парсер, отдельные страницы для актеров, и ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Партнерская программа

    Есть сайт на DLE, нужно разработать модуль, что то типа партнерской программы, пользователь регистрируется и получает партнерскую ссылку размещает ее на форумах в общем где угодно и при переходе по ней ему начисляются баллы, ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать лого сайту

    $10

    Есть сайт klicklancer.ru был куплен вместе с базой нужно разработать и придумать лого. Которое будет соответствовать названию сайта. Возможно если вы еще и сможете немного подредактировать программную часть сайта о цене договримся индивидуально.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
antony_d
Антон 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Партнерская программа
Сотрудничеством доволен. Задача поставлена четко, оплата моментальная. Буду рад дальнейшей совместной работе.
Ответственный исполнитель разработал модуль просто с нуля. Недорого и быстро рекомендую.
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