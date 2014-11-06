faraon0190

Нужно создать модуль для сайта с фильмами на dle который при добавлении нового фильма ищет его на лицензионных кинотеатрах таких как иви, окко, кинопоиск и т.п. и добавляет на мой сайт данные доступен ли фильм ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт созданный 3.5 года назад тематика фильмы на движке дле, klickfilm.ru он отстал от современных, вследствие чего нужно создать и одеть новый дизайн, добавить дополнительный функционал, такой как парсер, отдельные страницы для актеров, и ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать шаблон dle наподобие этого http://mentalist-online.net/ ваша ценаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на DLE, нужно разработать модуль, что то типа партнерской программы, пользователь регистрируется и получает партнерскую ссылку размещает ее на форумах в общем где угодно и при переходе по ней ему начисляются баллы, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Есть сайт klicklancer.ru был куплен вместе с базой нужно разработать и придумать лого. Которое будет соответствовать названию сайта. Возможно если вы еще и сможете немного подредактировать программную часть сайта о цене договримся индивидуально.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт klickseo.ru Нужно на нем переделать Дизайн и верстку на более современный вид. Называйте ваши цены.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен человек для работы на сайте, который будет заниматься публикацией фильмов на сайте, оплата сдельная, 1 раз в месяц. Все цены при личном общении.Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад