fareny99mailru

Александра Иконникова fareny99mailru

 
24 годаРоссия/Барнаул
год на фриланс-бирже
Была
год назад
ДИЗАЙНЕР ИНФОГРАФИКИ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Ник в Telegram: @Aleksandra_Ikonnikova

Портфолио: https://t.me/+5fDYvb60m5MzODBi

Прайс: ?? 1 слайд - 200 руб
?? Для больших заказов индивидуальные условия

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Если нет ТЗ + 200 руб

Бонусы: Бесплатные правки ( 2 круга)

При заказе от 10 фото скидка 10%

Описание:

1. Работаю быстро и качественно

2. Учитываю пожелания заказчика