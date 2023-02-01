fareny99mailru

Александра Иконникова fareny99mailrufareny99mailru
24 годаРоссия/Барнаул
год на фриланс-бирже
Была
год назад
ДИЗАЙНЕР ИНФОГРАФИКИ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Ник в Telegram: @Aleksandra_Ikonnikova
Портфолио: https://t.me/+5fDYvb60m5MzODBi
Прайс: ?? 1 слайд - 200 руб
?? Для больших заказов индивидуальные условия
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Если нет ТЗ + 200 руб
Бонусы: Бесплатные правки ( 2 круга)
При заказе от 10 фото скидка 10%
Описание:
1. Работаю быстро и качественно
2. Учитываю пожелания заказчика
Я против войны в Украине!