Предоставляю качественные услуги в сфере дизайна по доступным ценам.

Здравствуйте!

Меня зовут Антон, я занимаюсь графическим дизайном. Имею 2 года опыта работы в веб-студии.

Мои преимущества:

- исполнение работы в оговоренные сроки;

- опыт работы над крупными сервисами;

- углубленные знания в процессе веб-разработки (HTML, CSS);

- знание современных трендов;

- сайты разрабатываются по модульным сеткам, для удобства верстки;

- создание адаптивного дизайна под мобильные устройства;

- выполнение доработок, в разумном количестве, осуществляется бесплатно;

- индивидуальный подход к каждому клиенту;

- помощь в составлении ТЗ (техническое задание).

Стоимость услуг:

- главная страница: от 50$;

- внутренняя страница: от 15$;

- логотип: от 20$;

- шапка для сайта: от 10$;

- оформление группы в соц. сетях: от 10$;

- баннеры: от 5$;

-прочая графика по договоренности.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: pallez5

Vk: http://vk.com/farguk