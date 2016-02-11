Здравствуйте!
Меня зовут Антон, я занимаюсь графическим дизайном. Имею 2 года опыта работы в веб-студии.
Мои преимущества:
- исполнение работы в оговоренные сроки;
- опыт работы над крупными сервисами;
- углубленные знания в процессе веб-разработки (HTML, CSS);
- знание современных трендов;
- сайты разрабатываются по модульным сеткам, для удобства верстки;
- создание адаптивного дизайна под мобильные устройства;
- выполнение доработок, в разумном количестве, осуществляется бесплатно;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- помощь в составлении ТЗ (техническое задание).
Стоимость услуг:
- главная страница: от 50$;
- внутренняя страница: от 15$;
- логотип: от 20$;
- шапка для сайта: от 10$;
- оформление группы в соц. сетях: от 10$;
- баннеры: от 5$;
-прочая графика по договоренности.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: pallez5
- Типография 24167 просмотров
- Сайт для хип-хоп исполнителя165 просмотров
- Teacherby.com151 просмотр