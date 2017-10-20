farida14031978

Доброе время суток .. Нам нужно изменить фасад офиса так чтобы привлекать внимание проезжающих мимо людей.... По предоплате не работаем... у нас пост оплата по результатам выполненной работы.. Если мы поймем друг друга то работать ...
Фарида Караева farida14031978farida14031978
- Баннеры1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Дизайн фасадной части офиса.. Офис занимается приемом заказов на изготовление окон и дверей из пластика и алюминия.. В файле имеется фото того как выглядит офис в данный момент... На фасаде должна быть информация о том ...Наружная реклама22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть острая необходимость в талантливом не дорогом дизайнере.... Нужен дизайн банера который будет монтироваться на стену . при въезде на территорию оконного завода ..размеры площадки: ширина 11 метро высота 5 метра на банере должно быть изображен небоскреб.вид снизу ...Дизайн продукции32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Оконный Завод ... Производим профиля из ПВХ а так же изготавливаем -окна двери из алюминия и пластика -фасады витражи -жалюзи -подоконники -москитные сетки -отопления Наш продукт Производим профиль Технопрогресс Элит Технопрогресс Стандарт В чем отличие Технопрогресс Элит имеет Монтажную ширину профиля 78мм. Воздушных камер 3 .Толщина наружных ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад