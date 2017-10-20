farida14031978

Фарида Караева farida14031978

 
45 летРоссия/Махачкала
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн фасада

    Доброе время суток .. Нам нужно изменить фасад офиса так чтобы привлекать внимание проезжающих мимо людей.... По предоплате не работаем... у нас пост оплата по результатам выполненной работы..  Если мы поймем друг друга то работать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наружняя реклама

    Дизайн фасадной части офиса.. Офис занимается приемом заказов на изготовление окон и дверей из пластика и алюминия.. В файле имеется фото того как выглядит офис в данный момент...  На фасаде должна быть информация о том ...

    Наружная реклама22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Банер на стену при въезде на территорию завода

    Есть острая необходимость в талантливом  не дорогом дизайнере....  Нужен дизайн банера который будет монтироваться на стену . при въезде на территорию оконного завода ..размеры площадки: ширина 11 метро  высота 5 метра  на банере должно быть изображен небоскреб.вид снизу ...

    Дизайн продукции32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Коммерческое предложение для Оконного Завода

    Оконный Завод  ... Производим  профиля  из ПВХ а так же изготавливаем  -окна двери из алюминия и пластика -фасады витражи -жалюзи -подоконники -москитные сетки -отопления  Наш продукт Производим профиль Технопрогресс Элит Технопрогресс Стандарт В чем отличие Технопрогресс Элит имеет  Монтажную ширину профиля 78мм.  Воздушных  камер 3  .Толщина наружных ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад