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- Съемка и монтаж проморолика для барбершопа в Праге36 просмотров
- Съемка и монтаж музыкального выступления29 просмотров
- Монтаж актерского шоурила35 просмотров
- Съемка и монтаж видео для YouTube канала32 просмотра
- Съемка и монтаж видео для YouTube-канала20 просмотров
Видеомонтаж
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