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Работаю на After Effects, Premiere Pro и DaVinci Resolve. На данный момент доучиваюсь на кинорежиссера в Праге.

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