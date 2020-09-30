faridalijano

Фарид faridalijano

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Монтаж любого типа. Делаю дешево так как новенький на этом сайте.
  • Рекламные ролики
  • Музыкальные клипы
  • Фильмы
  • Видео для соц сетей и YouTube
  • Информативные видео
  • Свадебные видео
Работаю на After Effects, Premiere Pro и DaVinci Resolve. На данный момент доучиваюсь на кинорежиссера в Праге.

Беру от $5

Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
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