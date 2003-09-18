Профессиональный 3д - визуализатор/аниматор/продуктовый дизайнер

Здравствуйте! Я окончил Томский Политехнический университет по специальности "Мехатроника и робототехника". За последние два года я глубоко погрузился в мир 3D-графики, начав с CAD-программ, таких как Autodesk Inventor и SolidWorks, и в конечном итоге выбрав Blender для творческих проектов.



Прошел курсы по веб-дизайну, разработав макеты в Figma и Adobe Illustrator. Работал с крупными рекламными агентствами Казахстана, создавая 3D-модели и макеты для лазерной резки. Сейчас сотрудничаю с российской компанией, создавая презентационные ролики в Blender и Adobe After Effects.



Также разработал анимации для студенческих хакатонов и научных публикаций. Специализируюсь на высокополигональном моделировании и 3D-дизайне. Готов к сотрудничеству!