Иностранный язык - это ключ к новым неизведанным дверям :)

Норенко Светлана Владимировна г. Херсон, ул. Петренко, 39, кв.3

Телефон: моб. (099) 07 014 87

Пожелания к будущей работе. Должность: переводчик английского и испанского языков.

Образование: Высшее. Факультет: Международных экономических отношений. Кафедра: теории и практики перевода. Специальность: переводчик английского языка. С 2009 года – по настоящее время.

Опыт работы,

практика: Перевод статей, художественный перевод. Тематика: дизайн,флористика.

Дополнительная информация:

• Владение компьютером на уровне опытного пользователя

• Владение английским и испанским, каталонским языком.

• Увлечение: иностранные языки, дизайн, флористика, вышивка, бисероплетение, книги.

Личные качества

• Способность к обучению

• Целеустремленность, ответственность

• Желание совершенствоваться в профессиональной сфере

• Высокая работоспособность, доброжелательность, трудолюбие.