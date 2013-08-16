Норенко Светлана Владимировна г. Херсон, ул. Петренко, 39, кв.3
Телефон: моб. (099) 07 014 87
Пожелания к будущей работе. Должность: переводчик английского и испанского языков.
Образование: Высшее. Факультет: Международных экономических отношений. Кафедра: теории и практики перевода. Специальность: переводчик английского языка. С 2009 года – по настоящее время.
Опыт работы,
практика: Перевод статей, художественный перевод. Тематика: дизайн,флористика.
Дополнительная информация:
• Владение компьютером на уровне опытного пользователя
• Владение английским и испанским, каталонским языком.
• Увлечение: иностранные языки, дизайн, флористика, вышивка, бисероплетение, книги.
Личные качества
• Способность к обучению
• Целеустремленность, ответственность
• Желание совершенствоваться в профессиональной сфере
• Высокая работоспособность, доброжелательность, трудолюбие.