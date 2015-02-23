Качественный видеомонтаж http://martirosjan.ru/uslugi

Если Вы желаете сделать красивый и оригинальный фильм, видеоролик, клип из Ваших видео и фото для себя, близких или знакомых, я сделаю это для Вас качественно, подберем Вашу любимую музыку и Вы будете наслаждаться при каждом просмотре, вспоминать яркие моменты жизни!

Для роликов в YOUTUBE подберем музыку, разрешенную при использования в этом ресурсе.

http://martirosjan.ru/uslugi

Монтаж видео различной сложности и обработка вашего видеоматериала

Монтаж интервью

Монтаж и оформление скайп-интервью

Монтаж красочных заставок

Озвучка видео Добавление субтитров

http://martirosjan.ru/uslugi

- обрезка испорченных и ненужных (неинтересных, скучных ...) сюжетов

- добавления звукового сопровождения

- добавление титров, надписей, эффектов перехода

- добавление красочных заставок и других видеоматериалов соответствующих тематики фильма

-создание оригинальных слайд-шоу из ваших любимых фотографий

Read more: http://martirosjan.ru/uslugi#ixzz33YLFnIXm