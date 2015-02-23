Если Вы желаете сделать красивый и оригинальный фильм, видеоролик, клип из Ваших видео и фото для себя, близких или знакомых, я сделаю это для Вас качественно, подберем Вашу любимую музыку и Вы будете наслаждаться при каждом просмотре, вспоминать яркие моменты жизни!
Для роликов в YOUTUBE подберем музыку, разрешенную при использования в этом ресурсе.
Монтаж видео различной сложности и обработка вашего видеоматериала
Монтаж интервью
Монтаж и оформление скайп-интервью
Монтаж красочных заставок
Озвучка видео Добавление субтитров
- обрезка испорченных и ненужных (неинтересных, скучных ...) сюжетов
- добавления звукового сопровождения
- добавление титров, надписей, эффектов перехода
- добавление красочных заставок и других видеоматериалов соответствующих тематики фильма
-создание оригинальных слайд-шоу из ваших любимых фотографий
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