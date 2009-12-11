Перевожу с английского языка на русский и с русского на английский (по хорошо знакомым темам, т.е. там, где могу гарантировать качество). Образование высшее (факультет иностранных языков Орловского Государственного педагогического института по специальности «Английский и немецкий языки»). Стаж работы переводчиком свыше 20 лет, также имеется опыт работы в банковских структурах (валютные операции). Основные направления: гуманитарная и общая тематика, публицистика, культура, спорт, в особенности шахматы, история, туризм, филантропия, искусство, экономика, медицина (гомеопатия). Также занимался переводами с английского инструкций по эксплуатации медицинской и бытовой техники. Являлся одним из переводчиков сайта www.е3е5.com (на английский язык), выполнял переводы на английский для журнала “ChessLife” (США). Сотрудничаю с московским агентством «Априори» (http://apriori-ltd.ru/pages/about_company.html).

Подход к размерам вознаграждения компромиссный. Гарантирую ответственное отношение к заказам. Сроки исполнения достаточно быстрые (претензий не получал),однако приоритетным считаю всё же качество работы.

Выкладываю небольшое портфолио работ в обоих направлениях перевода. Оффлайн-портфолио гораздо больше, однако в интересах заказчиков публиковать в онлайне можно далеко не всё.