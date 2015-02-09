fartovyj217

Окончен Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова в 2013 году. Факультет - Строительно-технологический, Направление - Промышленное и гражданское строительство, Специализация - Системы автоматизированного производства. В течении пяти лет детально изучался язык программирования - Visual Basic. Диплом также был выполнен на данном языке. В дипломе необходимо было совместить работу систем AutoCAD, SCAD, Excel и Word. Данная практика позволит выполнять задачи разного плана и уровня сложности.