необходимо написание скрипта для массовой отправки смс ,одновременно через несколько телефонов или модемовGSM, с компьютера через вебкабинет. с возможностью прописания в смс буквенного имени отправителя. с возможностью автоматического переключения на другой канал при блокировки симкарты. предоплаты не делаю.расчёт ...