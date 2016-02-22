необходимо написание скрипта для массовой отправки смс ,одновременно через несколько телефонов или модемовGSM, с компьютера через вебкабинет. с возможностью прописания в смс буквенного имени отправителя. с возможностью автоматического переключения на другой канал при блокировки симкарты. предоплаты не делаю.расчёт ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
необходимо подобрать зарубежный смс шлюз для создания собственного модуля смс рассылки.и создание в дальнейшем на этом шлюзе собственного независимого сервиса по смс рассылке.требования:1)- чтобы на отправку смс не могли влиять сотовые операторы.2)-возможность указания в смс ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
необходимо распаковать и настроить для отправки смс шлюз kannel [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.kannel.ru%2Fkannel%2Fdownload-kannel.php]www.kannel.ru/kannel/down...[/url] вся необходимая информация есть.нужны только знания и немного времени.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
необходимо подключить модуль сайта по рассылке смс к смс шлюзу kannel полное подключение и настройка с тестированием до полноценной работы по рассылке смс советы и инструкции по подключению есть.или создание онлайн модуля на котором можно производить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад