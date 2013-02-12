Издатель, писатель, редактор

Данин-Громов. ( Катернога Евгений ) Издатель, писатель, редактор.

Издатель: Издаю книги малым тиражом — от 1-й и более….

Редактор: Редактирую сочинения; у начинающего автора есть возможность приблизить литературную работу к высокохудожественному уровню; более терпеливому автору могу пояснить смысл стилистических и смысловых ошибок текста! Не следует забывать: если книга написана хорошим литературным языком, если удачно решена сюжетно-композиционная линия сочинения, у автора есть шанс на Международных книжных выставках добиваться удовлетворения, но признания. Наше издательство будет с Вами! (Готовим к изданию журнал: «Литературная учеба».

Писатель: автор детективных романов, мистических, исторических романов. Сочинения высокохудожественны, ибо я владею литературным языком. Психологический детективный роман «Человек-Волк» (Важняк) завоевал Международную премию «Золотой Георгий» в 2005 году. (МВД). Книги успешны, поэтому имею издательство и малые типографские мощности. Могу помочь авторам написать не только прозу, но и пьесы, сценарии фильмов.

Что думают обо мне читатели? http://www.bestiary.us/forum/index.php?s=896702f8285654d3fab57f9221609a55&act=ST&f=14&t=426

Новелла «Убийство на казанском кладбище» Издание 1991 года (одно из первых изданий).

Могу написать сценарии и пьесы и по своим романам и иным сочинениям. Насколько высокохудожественны мои работы? Не поленитесь воспользоваться мышкой компьютера: http://www.weblancer.net/users/farzo/portfolio/?category_id=46

Автором рисунков книг Данина-Громова — художник Полина Катернога, студентка КПИ, полиграфического факультета. Давайте присмотримся к рисункам, которые дополнили новеллу «Приключения кота-горожанина на хуторе Моторово».

Сказать «свежо, оригинально», — этого мало. Художник сумела придать новелле некую пикантность, которая зиждется на иронии и которая подчеркивает характер главного героя новеллы кота Отелло. Хочется прибавить, что именно рисунки художника Полины, подарили книге «Приключения кота Отелло» необыкновенный успех. Издание реализовывалась на Международной книжной ярмарке. Свойственно покупателю заметить книгу, рассмотреть рисунки, наконец, купить со словами: « Рисунки — обхохочешься»! Таким образом, осваивается и решительным образом содержание книги.