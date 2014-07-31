fastbestcode1

*****Разрабатываем высоко-нагруженные сервисы и веб-приложения.*****
Команда из двух человек(backend + frontend) быстро выполнит ваше задание.
Backend: Node.js, PHP5, MongoDB
Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, Backbone.js)
Подробнее:
Разрабатываем сервисы и Web приложения любой сложности.
Делаем сервисы на базе популярных CMS: WordPress, Drupal, DLE, CMS Made Simple и другие.
Создаём и дорабатываем интернет магазины: OpenCart, osCommerce.
Используем самые последние технологии: HTML5, CSS3, PHP5(HHVM), JavaScript (Node.js, jQuery, MooTools, Lo-Dash, Backbone.js).
Предпочитаем использовать NoSQL(mongoDB, Redis)
Умеем работать с проверенными временем SQL решениями(MySQL, SQLite, MS SQL).
Разработанный интернет сервис предоставим в виде настроенной виртуальной машины(Virtualbox, Xen) готовой к работе.
Качественная работа наших продуктов проверяется на самых популярных системах(Windows, IOS, Android).
Наши сильные стороны:
1) Беремся за проект с расчетом на длительную поддержку.
2) Разработка движков для любых целей и направлений, создание высоко-нагруженных интернет проектов.
3) Весь наш код сопровождается качественными комментариями и документацией к API.