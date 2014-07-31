fastbestcode1

Разрабатываем высоко-нагруженные сервисы и веб-приложения

*****Разрабатываем высоко-нагруженные сервисы и веб-приложения.*****

Команда из двух человек(backend + frontend) быстро выполнит ваше задание.

Backend: Node.js, PHP5, MongoDB

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, Backbone.js)

Подробнее:

Разрабатываем сервисы и Web приложения любой сложности.

Делаем сервисы на базе популярных CMS: WordPress, Drupal, DLE, CMS Made Simple и другие.

Создаём и дорабатываем интернет магазины: OpenCart, osCommerce.

Используем самые последние технологии: HTML5, CSS3, PHP5(HHVM), JavaScript (Node.js, jQuery, MooTools, Lo-Dash, Backbone.js).

Предпочитаем использовать NoSQL(mongoDB, Redis)

Умеем работать с проверенными временем SQL решениями(MySQL, SQLite, MS SQL).

Разработанный интернет сервис предоставим в виде настроенной виртуальной машины(Virtualbox, Xen) готовой к работе.

Качественная работа наших продуктов проверяется на самых популярных системах(Windows, IOS, Android).

Наши сильные стороны:

1) Беремся за проект с расчетом на длительную поддержку.

2) Разработка движков для любых целей и направлений, создание высоко-нагруженных интернет проектов.

3) Весь наш код сопровождается качественными комментариями и документацией к API.