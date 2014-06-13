fastbrand

Роман fastbrand

 
43 годаУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Эффективная реклама быстро и недорого. Услуга "Макет за 1 час"

Что Вы получите, работая со мной:

    Удивительно быстрое исполнение (практически любая задача будет решена за 1-2 часа)

    Компетенции маркетолога, бренд-менеджера, специалиста по рекламе, менеджера по продажам, дизайнера

    Эффективные рекламные сообщения (при смешной стоимости их создания)

Что могу предложить Вам:

    МАКЕТЫ: простые, понятные, работающие

    ТЕКСТЫ: лёгкие, заряженные эмоцией и указанием к действию

    СЛОГАНЫ / НЕЙМИНГ: креативно, тонко, много

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