Эффективная реклама быстро и недорого. Услуга "Макет за 1 час"

Что Вы получите, работая со мной:

Удивительно быстрое исполнение (практически любая задача будет решена за 1-2 часа) Компетенции маркетолога, бренд-менеджера, специалиста по рекламе, менеджера по продажам, дизайнера Эффективные рекламные сообщения (при смешной стоимости их создания)