Эффективная реклама быстро и недорого. Услуга "Макет за 1 час"
Что Вы получите, работая со мной:
- Удивительно быстрое исполнение (практически любая задача будет решена за 1-2 часа)
Компетенции маркетолога, бренд-менеджера, специалиста по рекламе, менеджера по продажам, дизайнера
Эффективные рекламные сообщения (при смешной стоимости их создания)
- МАКЕТЫ: простые, понятные, работающие
ТЕКСТЫ: лёгкие, заряженные эмоцией и указанием к действию
СЛОГАНЫ / НЕЙМИНГ: креативно, тонко, много
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- Серия плакатов на тему "Груминг"110 просмотров