fastraniya

Преподаватель информатики

Михайлюк Ольга Степанівна

Посада: викладач інформатики

Цікавить посада: секретар, помічник керівника, офіс-менеджер, оператор ПК, написання курсових дипломних робіт,дизайн сайтів,редагування та написання текстів.

Бажана заробітна плата : договорна

Дата народження: 10.02.1980

місце проживання : м.Старокостянтинів

Сімейний стан: не заміжня

Діти: немає

Ріст: 154

Вага :48

Контактні телефони:

Моб. 80681738474

Электрона пошта: [email protected], [email protected]

Освіта:

2008 Технологічний університет Поділля

Вища, інженерно-педагогічна.

1997 – 2002 ТУП, гумонітарно – педагогічний факультет, інженер-педагог.(Викладання всіх предметів в сфері машинобудування в таких навчальних закладах: ВПТУ, ліцеї, коледжі, колегіуми, технікуми.)

Додаткова освіта:

10.07.2002. –Оператор ПЕОМ, Національний Координаційний центр при Технологічному університеті Поділля

1.04.2006 – Іntel Навчання для майбутнього з використання іноваційнно –комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів згідно з державним стандартом загальної середньої освіти

02.11.209-01.12.2009 Тренінг з Основ Інтернету(можливість викладання на професійному рівні програму тренінгу: робота з браузерами, електрона пошта, пошук в Інтернеті, інтерактивне спілкування, технології Веб-2

02.11.209-01.12.2009 Тренінг з Основ комп’ютерної графіки(можливість викладання на професійному рівні програму тренінгу: вмонтовані векторні редактори WORD,PAINT,PHOTOSHOP,CORELDRAW)

02.11.209-01.12.2009 Підвищення ккваліфікації курсовий проект на тему: «Основи комп’ютерної графіки.»

Стаж роботи :

1.10.2002-1.11.2002 Назва організації

Видавництво «Золоті сторінки України»

Посада: Менеджер з відділу маркетингу

Обов’язки:

Відвідування всіх підприємств

Надання інформації про телефонний довідник

Запропонувати наші послуги

Підписати угоду

Звіт за день менеджеру …

Досягнення:

Підписала угоду з підприємством Хмельниччина Авто

Причина звільнення:

За власним бажанням

1.11.2002 -22.01.2010

Назва організації

Красилівська ЗОШ №1 І-ІІІ ст..

РКШ(приватна школа)

Викладач ІТ(по сов місництву)

Посада: Вчитель інформатики (вчитель ІІ категорії)

Обов’язки:

Викладання навчального матеріалу за навчальним планом

Досягнення:

«Вчитель року» ІІ місце в районі

Назва організації

25.01.2010-і на даний час Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Провідний спеціаліст відділу ВДРВ

Професійні навики:

• ОС Windows

• Пакет Microsoft Office

• -CorelDraw

• -Html

• -Maсromedia Flаsh

• -Adobe Photoshop

• -Outlook Express

• -ISQ-6, SkypeSetup

• - Internet Explorer

• Turbo Pascal

• Веб-2

• Вільне володіння українською і російською мовою

• Комунікабельність

• Відповідальність

• Актуальність

• Пунктуальність

• Чітка вимова

• Дикція

• Адекватність

• Врівноваженість