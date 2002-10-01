fastraniya

Михайлюк Ольга Степанівна
Посада: викладач інформатики
Цікавить посада: секретар, помічник керівника, офіс-менеджер, оператор ПК, написання курсових дипломних робіт,дизайн сайтів,редагування та написання текстів.
Бажана заробітна плата : договорна
Дата народження: 10.02.1980
місце проживання : м.Старокостянтинів
Сімейний стан: не заміжня
Діти: немає
Ріст: 154
Вага :48
Контактні телефони:
Моб. 80681738474
Электрона пошта: [email protected], [email protected]
Освіта:
2008 Технологічний університет Поділля
Вища, інженерно-педагогічна.
1997 – 2002 ТУП, гумонітарно – педагогічний факультет, інженер-педагог.(Викладання всіх предметів в сфері машинобудування в таких навчальних закладах: ВПТУ, ліцеї, коледжі, колегіуми, технікуми.)
Додаткова освіта:
10.07.2002. –Оператор ПЕОМ, Національний Координаційний центр при Технологічному університеті Поділля
1.04.2006 – Іntel Навчання для майбутнього з використання іноваційнно –комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів згідно з державним стандартом загальної середньої освіти
02.11.209-01.12.2009 Тренінг з Основ Інтернету(можливість викладання на професійному рівні програму тренінгу: робота з браузерами, електрона пошта, пошук в Інтернеті, інтерактивне спілкування, технології Веб-2
02.11.209-01.12.2009 Тренінг з Основ комп’ютерної графіки(можливість викладання на професійному рівні програму тренінгу: вмонтовані векторні редактори WORD,PAINT,PHOTOSHOP,CORELDRAW)
02.11.209-01.12.2009 Підвищення ккваліфікації курсовий проект на тему: «Основи комп’ютерної графіки.»
Стаж роботи :
1.10.2002-1.11.2002 Назва організації
Видавництво «Золоті сторінки України»
Посада: Менеджер з відділу маркетингу
Обов’язки:
Відвідування всіх підприємств
Надання інформації про телефонний довідник
Запропонувати наші послуги
Підписати угоду
Звіт за день менеджеру …
Досягнення:
Підписала угоду з підприємством Хмельниччина Авто
Причина звільнення:
За власним бажанням
1.11.2002 -22.01.2010
Назва організації
Красилівська ЗОШ №1 І-ІІІ ст..
РКШ(приватна школа)
Викладач ІТ(по сов місництву)
Посада: Вчитель інформатики (вчитель ІІ категорії)
Обов’язки:
Викладання навчального матеріалу за навчальним планом
Досягнення:
«Вчитель року» ІІ місце в районі
Назва організації
25.01.2010-і на даний час Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Провідний спеціаліст відділу ВДРВ
Професійні навики:
• ОС Windows
• Пакет Microsoft Office
• -CorelDraw
• -Html
• -Maсromedia Flаsh
• -Adobe Photoshop
• -Outlook Express
• -ISQ-6, SkypeSetup
• - Internet Explorer
• Turbo Pascal
• Веб-2
• Вільне володіння українською і російською мовою
• Комунікабельність
• Відповідальність
• Актуальність
• Пунктуальність
• Чітка вимова
• Дикція
• Адекватність
• Врівноваженість