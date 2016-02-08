Надеюсь на плодотворное сотрудничество и всегда рада стать полезной.

Николаева Евгения Сергеевна

Дата рождения: 24.07.1991 г.

На данный момент прохожу интернатуру в мед. академии по направлению "Психиатрия". Самостоятельно изучаю HTML 5, CSS 3.0, C#. Кроме этого изучала английский язык, занималась с репетитором. Готова работать с проектами, связанными с другими сферами деятельности. Трезво оцениваю свои возможности и активно интересуюсь всем новым. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и всегда рада стать полезной в любом деле, которое мне по силам.