Услуги копирайтинга, глубокий рерайт текстов.

Работаю редактором и журналистом на телевидении в новостях более 7 лет, пишу статьи и проверяю их на двух языках. Простоту, лаконичность, смысловую наполненность текстов гарантирую. Выполню задание в положенный срок, с максимальными значениями уникальности.

Услуги копирайтинга, рерайта с нескольких источников, только глубокий рерайт текстов.

Предпочитаемая тематика работ: Реклама,бытовая техника, мебель, дети, красота и здоровье, медицина, туризм, спорт, здоровый образ жизни, образование, продукты питания, дизайн и интерьер, развлечения, фотография, свадебные услуги.

Предлагаю грамотные, качественные, уникальные, статьи и на украинском языке. Работаю оперативно, владею десятипальцевым слепым набором текста.

ОБРАЗОВАНИЕ

2001-2006 - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, диплом магистра, квалификация- журналист, дипломированный филолог.

октябрь 2005 – Тренинг «Журналистское расследование» компании «Интерньюз – Украина»;

май 2004 – Тренинг «Телевизионный репортаж».

Стоимость договорная. Оплата на WMZ-кошелек или карту ПриватБанка.

Требования к техническому заданию:

1. Тема.

2. Требование к статье, количество абзацев, списки, выделения, ключи.

3. Сроки сдачи материала.

4. Сколько символов без пробелов хотите?

5. Какая уникальность текста вам необходима? По каким сервисам проверять?

6. Все пожелания, уточнения выразить в письме.