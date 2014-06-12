Работаю редактором и журналистом на телевидении в новостях более 7 лет, пишу статьи и проверяю их на двух языках. Простоту, лаконичность, смысловую наполненность текстов гарантирую. Выполню задание в положенный срок, с максимальными значениями уникальности.
Услуги копирайтинга, рерайта с нескольких источников, только глубокий рерайт текстов.
Предпочитаемая тематика работ: Реклама,бытовая техника, мебель, дети, красота и здоровье, медицина, туризм, спорт, здоровый образ жизни, образование, продукты питания, дизайн и интерьер, развлечения, фотография, свадебные услуги.
Предлагаю грамотные, качественные, уникальные, статьи и на украинском языке. Работаю оперативно, владею десятипальцевым слепым набором текста.
ОБРАЗОВАНИЕ
2001-2006 - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, диплом магистра, квалификация- журналист, дипломированный филолог.
октябрь 2005 – Тренинг «Журналистское расследование» компании «Интерньюз – Украина»;
май 2004 – Тренинг «Телевизионный репортаж».
Стоимость договорная. Оплата на WMZ-кошелек или карту ПриватБанка.
Требования к техническому заданию:
1. Тема.
2. Требование к статье, количество абзацев, списки, выделения, ключи.
3. Сроки сдачи материала.
4. Сколько символов без пробелов хотите?
5. Какая уникальность текста вам необходима? По каким сервисам проверять?
6. Все пожелания, уточнения выразить в письме.
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