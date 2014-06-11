Юридические услуги, переводы юридических текстов с английского на русский

Добрый день, меня зовут Мария, я - юрист.

Опыт работы в профессии с 2008 года от юрисконсульта до старшего юриста кампании в производственных, торговых кампаниях, а так же в сфере НКО.

Предлагаю услуги по составлению:

- договоров (поставки, закупки, аренды, трудовые, агентские и т.д.)

- исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, апелляционных жалоб и отзывов на них (общая юрисдикция, арбитраж)

- жалоб в Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека ООН

Так же предлагаю услуги по правовой экспертизе имеющихся договоров и внутренних документов кампании (устав, приказы, протоколы и т.д.)