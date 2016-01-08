Качественный монтаж и динамичная анимация
Выполняю качественный монтаж видео, работаю с эффектной динамичной анимацией.
Более 4-х лет опыта работы на рынке видеопроизводства и рекламы. Качественно выполненная работа с оригинальным контентом быстро и за умеренную цену.
Портфолио
- EMBARGO Shop203 просмотра
- FitCurves - промо124 просмотра
- DMRIY - рекламный ролик компании194 просмотра
- FitCurves - промо121 просмотр
- KinderFest150 просмотров
- FitCurves - промо129 просмотров
- Садоводческий форум139 просмотров
- Монтаж и анимация программы для канала Robinzon132 просмотра
- VipGargen - видео для сайта195 просмотров
- Фирменное вступление для компании "Газпик Сервис"204 просмотра