fatum47

Александр Астахов fatum47

 
30 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественный монтаж и динамичная анимация

Выполняю качественный монтаж видео, работаю с эффектной динамичной анимацией. 

Более 4-х лет опыта работы на рынке видеопроизводства и рекламы. Качественно выполненная работа с оригинальным контентом быстро и за умеренную цену. 

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