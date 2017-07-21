fatumDitis

На фреймворке symfony написана мини CRM для размещения гостей в апартаментах, объекты CRM по ключу синхронизированы с объектами RealtyCalendar Нужно настроить функцию выбора свободных объектов через API https://docs.google.com/document/d/1Gzo05YgY_rNS8vXmiFQQHCpK_2hxiWIN16NGl74vkkE/edit особенность задачи в том что у Api Нет ...
- $60Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Для сети посуточных квартир нужно разработать систему учета. Вот список задач с приблизительными трудозатратами: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19kKYYYViI01iP5UYMj7j77927TPwgCJ_fZHUXUSFI_g/edit?usp=sharing важно разработку ориентировать на работу пользователей с мобильного телефона. Количество необходимых трудозатрат по каждому пункту обсуждаемо так же как и в целом стоимость разработки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Уточните сроки и стоимость. Описание: Найти и сопоставить источник звонка из атс с источником заказа в crm по номеру телефона. Раз в сутки по крону запускать скрипт. Скрипт подключается к атс по апи и получает массив историю звонков за ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Предпочтительный движок: platformalp Можно рассмотреть CMS. Я уже накидал каркас и текст нужно красиво оформить (хорошее фото на главном развороте и общий дизайн лендинга), вставить логотип и 6 пиктограмм. Рыба сайта: ogkyll66.plp7.ruДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт ок.облачная1с.рф и к нему каталог - каталог.облачная1с.рф. Размещен на platformalp.ru, возможен перенос. Сейчас нужно подключить сайт к roistat. Нужно продумать для заказчика скрипт/тест по выбору оптимального решения по онлайн кассам (интересует визуальная часть скрипта который будет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть лендинг ок.облачная1с.рф и каталог к нему каталог.облачная1с.рф Сейчас настроена РСЯ и КМС. КМС отключил т.к слил 5000 руб за 2 недели и ни одного заказа. В РСЯ качество компании 5.6, с 14.06 по 21.06 101247 ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт6 лет назад